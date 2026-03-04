Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) zatiaľ nevie povedať, kedy by mohli prísť prvé dodávky objednaných protivzdušných systémov z Izraela. Omeškanie spôsobuje bezpečnostná situácia v krajine a na celom Blízkom východe. Vyplýva to z jeho vyjadrenia po stredajšom rokovaní vlády.
„Lietadlo, ktoré išlo po niektoré komponenty v rámci prvej dodávky, zrazu stratilo povolenie na pristátie a nemohlo pristáť na jednej zo základní,“ uviedol Kaliňák.
Ako dodal, v regióne prebieha vojna a s Izraelom nemôže aktuálne dodávky riešiť, keďže jeho letiská sú pod útokom. Doplnil, že on sám venuje teraz pozornosť repatriáciám uviaznutých občanov.