Prezident SR Peter Pellegrini víta rozhodnutie vlády SR zrušiť zákon o transformácii Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) protispoločenskej činnosti na nový úrad. Hlava štátu pripomenula, že voči tomuto zákonu vyslovila vážne výhrady už v procese jeho prijímania a po jeho schválení Národnou radou SR uplatnila právo prezidentského veta. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
Pellegrini je podľa svojich slov rád, že vláda zišla z kratšej cesty a uprednostnila strategické záujmy Slovenskej republiky pred svojimi politickými cieľmi. „Jedným z mojich argumentov bolo možné ohrozenie národnoštátnych záujmov Slovenska, a preto som ho nepodpísal ani po tom, ako parlament veto prezidenta prelomil. Ústavný súd SR následným pozastavením účinnosti tohto zákona podporil vážne argumenty proti jeho výslednej podobe,“ doplnil prezident.
Koalícia sa dohodla na zrušení zákona o transformácii Úradu na ochranu oznamovateľov na nový úrad, ktorého účinnosť pozastavil Ústavný súd SR. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). K zrušeniu by podľa neho malo dôjsť na marcovom rokovaní Národnej rady SR. Vláda si podľa premiéra za zákonom stojí, avšak musí rešpektovať rozhodnutie Ústavného súdu SR. Výsledkom súčasného stavu je podľa neho „legislatívna mŕtvola“, ktorá komplikuje situáciu.
Národná rada SR schválila zákon o transformácii ÚOO v decembri 2025. Nová legislatíva mala priniesť viaceré zmeny. Nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti mal okrem agendy oznamovateľov trestnej činnosti riešiť aj agendu odškodňovania obetí trestných činov, ktorú mal prevziať od ministerstva spravodlivosti. Zákon mal riešiť aj preskúmanie ochrany v rámci trestného aj správneho konania.
Prezident legislatívu vetoval a vrátil na prerokovanie do parlamentu. Poslanci ju však následne opätovne schválili. Ústavný súd ešte predtým, ako zákon vstúpil do platnosti, pozastavil jeho účinnosť. Na súd sa obrátila opozícia.