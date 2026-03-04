Koalícia sa dohodla na zrušení zákona o transformácii Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO), ktorého účinnosť pozastavil Ústavný súd (ÚS) SR. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD).
Premiér spresnil, že k zrušeniu by malo dôjsť na marcovom rokovaní Národnej rady (NR) SR. „My si za týmto zákonom, ktorý sme prijali v závere minulého roka, stojíme, no musíme rešpektovať rozhodnutie ÚS,“ upozornil Fico. Výsledkom súčasného stavu je podľa neho „legislatívna mŕtvola“, ktorá komplikuje situáciu. „Preto sme sa rozhodli, že tento zákon z decembra zrušíme, aby sme si vyčistili stôl a mohli sa sústrediť na to, čo je dôležité,“ uviedol premiér aj s ohľadom na rokovania s Európskou komisiou a čerpanie prostriedkov z plánu obnovy. „Zákon zrušíme a potom sa budeme baviť, ako to celé nastavíme,“ dodal Fico.
Parlament schválil zákon o transformácii ÚOO v decembri 2025. Nová legislatíva mala priniesť viaceré zmeny. Nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti mal okrem agendy oznamovateľov trestnej činnosti riešiť aj agendu odškodňovania obetí trestných činov, ktorú mal prevziať od ministerstva spravodlivosti. Zákon mal riešiť aj preskúmanie ochrany v rámci trestného aj správneho konania.
Prezident SR Peter Pellegrini legislatívu vetoval a vrátil na prerokovanie do parlamentu. Poslanci ju však následne opätovne schválili. Ústavný súd ešte predtým, ako zákon vstúpil do platnosti, pozastavil jeho účinnosť. Na súd sa obrátila opozícia.