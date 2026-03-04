Irán nemá v úmysle rokovať so Spojenými štátmi a môže vo vojne na Blízkom východe pokračovať tak dlho, ako bude potrebné. Vyhlásil to pre štátnu televíziu vysokopostavený spolupracovník nebohého duchovného vodcu krajiny ajatolláha Alího Chameneího.
Mohammad Mochber povedal, že Teherán „Američanom neverí“ a neexistuje základ, na ktorom by sa mohli postaviť rokovania. „Vo vojne môžeme pokračovať tak dlho, ako len budeme chcieť,“ dodal.
Iránska justícia v stredu zároveň uviedla, že s osobami, ktoré pomáhajú nepriateľom krajiny slovami či skutkami, bude počas vojny na Blízkom východe „naložené rozhodne a prísne v súlade so zákonmi a predpismi“.
Izraelská armáda v stredu uviedla, že Irán stále vlastní značné množstvo odpaľovacích zariadení. „Zničili sme už desiatky raketometov, ktoré ohrozovali izraelský front,“ uviedol armádny predstaviteľ. „Naďalej budeme útočiť na odpaľovacie zariadenia a redukovať odpálenia, no režim stále disponuje značnými kapacitami a chcel by som pripomenúť, že naša obrana nie je nepreniknuteľná,“ skonštatoval. Armáda v samostatnom stanovisku uviedla, že v noci na stredu zasiahla zariadenia „na uskladnenie, produkciu a odpaľovanie balistických rakiet“ v meste Isfahán.