Ruský prezident Vladimir Putin v utorok telefonicky hovoril s predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom. Podľa Kremľa bola témou rozhovoru otázka maďarských občanov mobilizovaných do ukrajinskej armády a Putin ponúkol Orbánovi prepustenie maďarských vojnových zajatcov zajatých ruskými vojskami. V stredu to uviedol server magyarnemzet.hu s odvolaním sa na gazeta.ru, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Server pripomína, že maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó predtým oznámil, že maďarská diplomacia si predvolala ukrajinského veľvyslanca v Budapešti v súvislosti s núteným odvodom Maďarov v Zakarpatskej oblasti.
Podľa maďarskej vlády je neprijateľné, aby boli členovia maďarskej menšiny na Ukrajine násilne zaradení do vojenskej služby. Szijjártó povedal, že Maďarsko naďalej nalieha na Európsku úniu, aby uvalila sankcie na ukrajinských vojenských predstaviteľov zodpovedných za násilnú mobilizáciu.
Putin s Orbánom tiež hovorili o aktuálnych otázkach rusko-maďarskej spolupráce a zhodnotili výsledky dohôd podpísaných počas ich stretnutia v Moskve 28. novembra 2025.
Hovorili aj o „náhle vyhrotenej situácii okolo Iránu a regiónu Blízkeho východu“ a jej možných dôsledkoch pre energetický priemysel.
Počas výmeny názorov o Ukrajine Putin vyzdvihol principiálny postoj maďarského vedenia k podpore politicko-diplomatického urovnania konfliktu, ako aj jeho zámer presadzovať vyváženú a suverénnu politiku v medzinárodných záležitostiach vo všeobecnosti, uvádza sa vo vyhlásení Kremľa.