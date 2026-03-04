Pád betónového prístreška na budove Klientskeho centra v Komárne, ku ktorému došlo minulý týždeň, si vyžiadal druhú obeť. Vo Fakultnej nemocnici v Nových Zámkoch zomrel v noci z utorka (3. marca) na stredu 64-ročný muž, ktorý bol po tragickej udalosti prevezený do nemocnice v kritickom stave. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa nemocnice Lucia Hamran Kollárová.
K pádu prístreška došlo 25. februára. Na mieste vtedy zomrel 51-ročný muž. S poranením chrbtice bol do Fakultnej nemocnice v Nových Zámkoch letecky transportovaný 64-ročný muž. S ľahším poranením hlavy previezli sanitkou do Nemocnice Agel v Komárne 67-ročného muža. Všetci traja boli klientmi klientskeho centra.
Vyšetrovateľ Policajného zboru začal vo veci trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) nevylučuje, že k pádu časti strechy budovy mohlo prispieť februárové zemetrasenie na juhozápade Slovenska.