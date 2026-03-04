Opozičné Progresívne Slovensko (PS) podáva podnet na Generálnu prokuratúru SR, aby preskúmala postup ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) Samuela Migaľa (nezávislý) pri projekte modernizácie portálu Slovensko.sk. Strana spochybňuje rozhodnutie vlády udeliť projektu štatút strategickej investície. Uviedli to v stredu na tlačovom brífingu poslanci Ján Hargaš a Štefan Kišš (obaja PS).
Podľa PS projekt nespĺňa podmienky na zaradenie medzi strategické investície, ktoré sú určené najmä pre veľké infraštruktúrne stavby, ako sú diaľnice či nemocnice. „Je nehorázne, aby si ministri ohýbali pravidlá tak, ako sa im práve hodí,“ uviedli predstavitelia strany.
Opozícia zároveň upozornila na možné obchádzanie štandardných kontrolných mechanizmov. Tvrdí, že zaradenie projektu medzi strategické investície môže zjednodušiť proces verejného obstarávania a vyhnúť sa dôkladnému odbornému hodnoteniu.
PS tiež poukázalo na informácie, podľa ktorých by modernizácia portálu mohla stáť viac ako 80 miliónov eur. Strana preto žiada generálneho prokurátora, aby preskúmal postup ministerstva investícií aj rozhodnutie vlády, ktoré projektu udelilo štatút strategickej investície.