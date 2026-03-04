Kanadský premiér Mark Carney v stredu vyhlásil, že americko-izraelské útoky na Irán podľa všetkého „nekorešpondujú s medzinárodným právom“, a vyzval na urýchlenú deeskaláciu konfliktu.
Carney v austrálskom Sydney na stretnutí think-tanku Lowy Institute povedal, že Kanada víta kroky smerujúce k zmene formátu vlády v Iráne, ktorá je podľa neho „hlavným zdrojom nestability a teroru“ na Blízkom východe. Zdôraznil však, že tieto opatrenia „by sa na prvý pohľad mohli zdať nezlučiteľné s medzinárodným právom“. „To však musia posúdiť iní,“ podotkol. „Nie som právnik a rozhodne nie expert na medzinárodné právo,“ skonštatoval premiér.
Vyjadrenia Carneyho prichádzajú počas druhého dňa oficiálnej návštevy Austrálie, ktorej cieľom je prehĺbiť väzby a získať nové investície. Premiér navštívi aj ďalšie krajiny Ázie a Tichomoria, aby sa pokúsil znížiť závislosť Kanady od Spojených štátov.
Kanadský líder v stredu povedal, že vojna na Blízkom východe je „ďalším príkladom zlyhania medzinárodného poriadku“. „Kanada vyzýva na rýchlu deeskaláciu nepriateľských operácií a je pripravená pomôcť pri plnení tohto cieľa... medzinárodné právo platí pre všetky zainteresované strany rovnako,“ zdôraznil.
Spojené štáty a Izrael v sobotu spustili koordinovanú vojenskú operáciu proti Iránu. Teherán reagoval odvetnými útokmi na Izrael a štáty Perzského zálivu. Carney vyjadril podporu úderom na Irán, keďže Teherán nezrušil jadrový program a neprestal podporovať militantné hnutia. Vyjadril poľutovanie nad skutočnosťou, že zlyhali medzinárodné snahy o odzbrojenie Iránu. Takisto podotkol, že USA i Izrael konali bez zapojenia Organizácie Spojených národov či diskusií so spojencami.