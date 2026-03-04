Španielsko je proti „katastrofickému“ konfliktu Spojených štátov a Izraela na Blízkom východe, reagoval v stredu premiér Pedro Sánchez na hrozbu amerického prezidenta Donalda Trumpa o prerušení vzájomných obchodných vzťahov. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP a denníka El País.
„Takto sa začínajú veľké katastrofy ľudstva. Nemôžete hrať ruskú ruletu s osudmi miliónov ľudí,“ vyhlásil Sánchez. Pozíciu španielskej vlády možno podľa neho zhrnúť jednoducho – „nie vojne“. „Nebudeme sa podieľať na niečom, čo je škodlivé pre svet a je v rozpore s našimi hodnotami a záujmami, len zo strachu z odvety,“ dodal.
Napätie medzi dvoma spojeneckými krajinami vzrástlo, keď Sánchez označil americko-izraelské útoky v Iráne za „bezohľadné a nelegálne“ a neskôr zakázal americkým lietadlám na operáciu využívať vojenské základne na juhu Španielska.
Výkonná podpredsedníčka Európskej komisie (EK) Teresa Riberová v stredu uviedla, že Trump nemôže zastaviť obchodnú výmenu medzi USA a Španielskom. Poukázala pritom na presah do kompetencií Európskej únie, vysvetľuje magazín Politico.
„Španielsko je veľmi neochotné spolupracovať. Rovnako ako Spojené kráľovstvo. Nie sme v dobe Churchilla,“ povedal Trump v utorok v Bielom dome s odkazom na predsedu britskej vlády z čias druhej svetovej vojny.