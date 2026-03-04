Americká vláda plánuje v piatok v Bielom dome stretnutie s vedúcimi pracovníkmi zbrojárskych firiem a chce s nimi prediskutovať zrýchlenie výroby zbraní. S odvolaním sa na zdroje oboznámené s prípravou stretnutia o tom v noci na stredu informovala agentúra Reuters. Pripomenula, že Pentagón pracuje na doplnení zásob po útokoch na Irán a viacerých ďalších vojenských operáciách, píše TASR.
Pozvanie na stretnutie dostali kľúčoví dodávatelia armády USA ako Lockheed Martin či RTX, uviedlo päť zdrojov agentúry Reuters. Uzavretá schôdzka podľa agentúry podčiarkuje naliehavosť, s akou Washington pristupuje k dopĺňaniu zásob po výraznom čerpaní munície pri operácii v Iráne.
Zásoby zbraní Spojených štátov sa počas vojen na Ukrajine a v Pásme Gazy znížili o delostrelecké systémy, muníciu či rôzne rakety za miliardy dolárov. Pri konflikte v Iráne použili USA strely dlhšieho doletu, než sú rakety poskytnuté Kyjevu.
Americký prezident Donald Trump v pondelok na sociálnej sieti vyhlásil, že Spojené štáty majú „prakticky neobmedzené dodávky“ munície a so súčasným zásobovaním môžu „viesť vojny navždy“.
Ministerstvo obrany aktuálne pripravuje žiadosť o dodatočné rozpočtové prostriedky vo výške zhruba 50 miliárd dolárov, ktoré by mohli byť vyčlenené už v piatok, uviedol jeden zo zdrojov agentúry Reuters. Tieto peniaze by sa mali použiť na doplnenie zásob zbraní.
Trumpova vláda neustále zvyšuje tlak na zbrojárskych dodávateľov, aby uprednostnili plnenie zmlúv pred vyplácaním zisku akcionárom. Trump v januárovom výnose nariadil identifikovať firmy, ktoré tak nerobia a ktoré budú mať po očakávanom zverejnení zoznamu 15 dní na nápravu. Inak voči nim vyvodia dôsledky, ako je napríklad zrušenie kontraktov.