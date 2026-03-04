Dopravnú nehodu v utorok (3. marca) večer na ceste I/9 v Handlovej neprežil 46-ročný vodič kamióna. Polícia okolnosti nehody vyšetruje, začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Informovala o tom v stredu na sociálnej sieti.
K nehode došlo na ceste I/9 v smere od handlovskej mestskej časti Nová Lehota na Handlovú. „Štyridsaťšesťročný vodič kamióna, ktorý prevážal drevnú hmotu, z doposiaľ nezistených príčin zišiel vpravo mimo cesty, kde sa s kamiónom prevrátil na bok a narazil do stromu. Pri dopravnej nehode vodič utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol,“ uviedli policajti.
Na mieste dopravnej nehody podľa nich zasahovali všetky záchranné zložky, nachádzal sa tam aj znalec z odboru cestnej dopravy. „U nebohého nariadili súdnolekársku pitvu, počas ktorej sa bude zisťovať aj prítomnosť alkoholu, prípadne iných návykových látok,“ doplnila polícia.
Okolnosti, miera zavinenia a príčina tejto tragickej dopravnej nehody sú podľa nej predmetom ďalšieho vyšetrovania.