Posledná rozlúčka s najvyšším iránskym vodcom Alím Chameneím sa začne v stredu večer v teheránskej Mešite imáma Chomejního. Napísala to štátna agentúra Tasním, TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Rozlúčka so zabitým iránskym vodcom sa začne o 22.00 h miestneho času (19.30 h SEČ) a potrvá tri dni. O pohrebe budú štátne médiá informovať až po jeho skončení.
Chameneí viedol islamskú republiku od roku 1989 a bol zabitý pri izraelskom leteckom údere ráno 28. februára, prakticky hneď na začiatku spoločnej americko-izraelskej vojenskej operácie proti Iránu.