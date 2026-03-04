Dronový útok v utorok spôsobil požiar v blízkosti amerického konzulátu v Dubaji. Hasiči dostali plamene pod kontrolu a z miesta nehlásia žiadnych zranených. TASR o tom píše podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Obyvatelia v blízkosti spomínanej budovy pre agentúru AFP uviedli, že počuli silný výbuch. Ďalšia svedkyňa dodala, že následne videla požiar v priestoroch konzulátu. Ulice v okolí bezpečnostné zložky uzavreli.
„Dubajské úrady potvrdili, že požiar spôsobený incidentom s dronom v blízkosti amerického konzulátu bol úspešne uhasený,“ uviedol dubajský mediálny úrad na platforme X.
Útok následne potvrdil aj americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. „Dron bohužiaľ zasiahol parkovisko pri budove konzulátu a spôsobil tam požiar. Všetci zamestnanci sú v poriadku,“ povedal novinárom vo Washingtone.
Dubaj a ďalšie mestá, spolu s americkými základňami v Perzskom zálive, sú od soboty cieľmi odvetných útokov Iránu. Spojené arabské emiráty oznámili, že od začiatku iránskych operácií zaznamenali viac než 1 000 úderov namierených proti svojmu územiu. Rezort diplomacie zároveň uviedol, že krajina neprijala rozhodnutie o zmene svojho obranného postoja voči Iránu, no vyhradzuje si právo brániť sa.