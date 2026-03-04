Nemecký kancelár Friedrich Merz v utorok v Bielom dome vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby zvýšil tlak na Rusko s cieľom ukončiť vojnu na Ukrajine. Zároveň zdôraznil, že Európska únia musí byť súčasťou mierových rokovaní.
„Nie sme pripravení prijať dohodu, ktorá by bola vyrokovaná bez nášho vedomia,“ povedal Merz po stretnutí s Trumpom vo Washingtone. Podľa kancelára si však americký prezident uvedomuje, že „len mier podporovaný a legitimizovaný Európou môže byť skutočne trvalý“.
Merz poukázal na to, že európske príspevky k bezpečnosti, obnove a budúcej integrácii Ukrajiny do EÚ sú pre dosiahnutie mieru nenahraditeľné.
Kancelár zároveň uviedol, že ruská ekonomika je oslabená a armáda utrpela značné straty. Ruská vojna na Ukrajine sa podľa neho musí skončiť, „a to nie tak, že Rusku poskytneme oddych a potom bude pokračovať ďalej, ale musí sa skončiť raz a navždy,“ dodal.