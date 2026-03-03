V otázke obnovenia prevádzky ropovodu Družba sa neočakáva žiadny pokrok až do aprílových parlamentných volieb v Maďarsku. Podľa agentúry MTI to povedal v utorok v Szolnoku maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Minister uviedol, že ak súčasná vláda premiéra Viktora Orbána zostane pri moci, Ukrajinci budú nútení pristúpiť k dohode, „lebo im peniaze dôjdu skôr ako naša ropa“.
Szijjártó v prejave pred študentmi na Mathias Corvinus Collegium (MCC) tiež povedal, že Ukrajina sa snaží ovplyvniť výsledok maďarských volieb zastavením tranzitu ruskej ropy.
Surovina z Ruska neprúdi cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko od 27. januára. Podľa Kyjeva je dôvodom ruský útok na zariadenie ropovodu. Orbán a slovenský premiér Robert Fico podozrievajú Ukrajinu z politického vydierania, tá tvrdí, že pracuje na oprave poškodenej infraštruktúry.