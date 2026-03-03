Spojené štáty prerušia všetky obchodné vzťahy so Španielskom po tom, ako odmietlo zvýšiť výdavky na obranu na 5 % svojho hrubého domáceho produktu (HDP). Vyhlásil to v utorok americký prezident Donald Trump.
„Majú skvelých ľudí, ale nemajú skvelé vedenie. A ako viete, boli jedinou krajinou v NATO, ktorá nesúhlasila so zvýšením na 5 %. Nemyslím si, že sú ochotní súhlasiť so zvýšením na akúkoľvek úroveň,“ povedal Trump na spoločnej tlačovej konferencii s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom v Bielom dome. „Chceli to udržať na úrovni 2 % a ani tie 2 % neplatia, takže prerušíme všetky obchodné vzťahy so Španielskom. Nechceme mať so Španielskom nič spoločné,“ uzavrel americký prezident.