Americký prezident Donald Trump v utorok ostro kritizoval Britániu a Španielsko za ich postoj k vojenským úderom proti Iránu. Madridu, ktorému pohrozil zastavením všetkej obchodnej výmeny, vyčítal aj to, že odmieta zvýšiť svoje obranné výdavky. Obzvlášť kriticky sa vyjadril na adresu britského premiéra Keira Starmera. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Španielska vláda odmietla povoliť Spojeným štátom využívať vojenské základne na juhu krajiny na útoky na Irán. Základne sú pod španielskou zvrchovanosťou, aj keď ich Madrid a Washington prevádzkujú spoločne.
Podobne sa spočiatku zachoval aj britský premiér, ktorý odmietol účasť Londýna na počiatočných úderoch proti Iránu. Napokon však pristúpil na žiadosť USA, aby mohli využívať britské vojenské základne na údery obranného charakteru. Situáciu podľa Starmera zmenili odvetné útoky islamskej republiky, keď sa cieľom iránskych dronov Šáhid stala aj britská základňa na Cypre.
„Španielsko je veľmi neochotné spolupracovať. Rovnako ako Spojené kráľovstvo. Nie sme v dobe Churchilla,“ povedal Trump v Bielom dome s odkazom na predsedu britskej vlády z čias druhej svetovej vojny.
Americký prezident opäť kritizoval Starmera za dohodu o odovzdaní britskej zvrchovanosti nad Čagoskými ostrovmi v Indickom oceáne Mauríciu. Na tamojšom atole Diego Garcia sa nachádza dôležitá britsko-americká vojenská základňa. Británia proces ratifikácie dohody vo februári pozastavila.
Trump sa takto vyjadril v Bielom dome pri prijatí nemeckého kancelára Friedricha Merza, ktorého, naopak, za spoluprácu pri Iráne pochválil. Berlín sa na vojenských akciách nepodieľa.