Pilot a cestujúci prežili núdzové pristávanie malého lietadla na rieke Hudson v americkom štáte New York. Lietadlo pristálo na vode po tom, ako mu zlyhal motor.
V lietadle sedeli dvaja ľudia
K núdzovému pristátiu Cessny 172 došlo neďaleko mosta Newburgh-Beacon v pondelok (2. 3.) večer. Ako informoval portál News 12, lietadlo s dvomi ľuďmi na palube smerovalo z mesta Islip na newyorské letisko Stewart Airport.
Podľa polície sa obidvaja cestujúci z lietadla katapultovali ešte pred pristátím na rieke. Našli ich na pobreží a následne previezli do nemocnice.
V blízkosti miesta havárie v tom čase lietal na ďalšom lietadle Brendan Gallagher. Ten podľa vlastných slov videl pád Cessny.
„Videli sme, ako klesajú do rieky. Neboli sme si istí, či je niekto na palube.“
Gallagher reagoval na situáciu, a letiskovej prevádzke ponúkol asistenciu pri pátraní po posádke. Tú sa napokon podarilo nájsť prakticky hneď po nehode.
K podobnej udalosti došlo aj pred rokom
Rieka Hudson si pamätá aj ďalšiu leteckú haváriu, ku ktorej došlo v apríli 2025. Ako vtedy informovala TASR, zrútil sa do nej vrtuľník, jeho pád dokonca zaznamenali vo videu.
Na mieste zasahovali všetky bezpečnostné zložky.
Ako neskôr informoval britský denník The Sun, vo vrtuľníku sa viezlo 6 ľudí. Pri nešťastí všetci zahynuli.
Stroj viedol 36-ročný pilot Sean Johnson, ktorý pre španielskych turistov organizoval vyhliadkový let. Podľa The Sun šlo o 5-člennú rodinu, najmladšie dieťa malo len štyri roky.