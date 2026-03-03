Izrael sa nabúral do rozsiahlej siete dopravných kamier v Teheráne a takto sledoval ochrankárov ajatolláha Alího Chameneího a ďalších vysokopostavených funkcionárov iránskeho režimu. S odvolaním sa na denník Financial Times (FT) o tom v utorok informoval denník The Times of Israel (TOI), píše TASR.
Tieto kamery poslúžili ako jeden z viacerých spravodajských zdrojov, ktoré pomohli potvrdiť polohu ajatolláha v sobotu ráno 28. februára, keď sa útok naňho odohral, uviedli dva zdroje oboznámené so situáciou.
Okrem toho svoj „ľudský zdroj“, ktorý poskytol kľúčové informácie, mala aj americká Ústredná spravodajská služba (CIA), ktorá sa však k tomuto prípadu odmietla vyjadriť, dodal vo svojom článku denník FT.
Kamery sú v Iráne súčasťou štátneho aparátu, ktorý umožňuje úradom identifikovať a sledovať protestujúcich či odporcov režimu. Izraelská spravodajská služba Mosad však podľa FT dokázala túto kamerovú sieť hacknúť a využiť proti režimu.
FT tvrdí, že izraelské tajné služby získali prístup ku kamerám už pred rokmi. Jedna z nich bola nasmerovaná na miesto, kde príslušníci Chameneího ochranky parkovali svoje autá.
S použitím pouličných kamier si izraelskí agenti vytvorili záznamy o adresách ochrankárov, ich pracovnom harmonograme a o tom, koho a kedy chránili. Na triedenie obrovského množstva dát použili aj nástroje umelej inteligencie a algoritmy, ktoré si vyvinuli. Väčšinu analytickej práce vykonala jednotka 8200 pôsobiaca v rámci izraelskej armády.
V deň útoku Izrael dokázal deaktivovať približne tucet mobilných veží v okolí, aby Chameneího ochranka nemohla dostávať prípadné varovania.
Táto operácia bola podľa FT plánovaná mesiace, no upravila sa, keď spravodajské služby USA a Izraela zistili, že ajatolláh a predstavitelia režimu sa v sobotu stretnú v komplexe vládnych budov v Teheráne.
Chameneí, ktorý viedol islamskú republiku od roku 1989, bol zabitý pri izraelskom leteckom údere ráno 28. februára, prakticky hneď na začiatku spoločnej americko-izraelskej vojenskej operácie proti Iránu.