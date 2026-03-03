Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v utorok vyhlásil, že Istanbul vyvíja „intenzívne“ diplomatické úsilie na ukončenie konfliktu na Blízkom východe.
„Útoky na Irán a útoky raketami a kamikadze dronmi (zo strany Iránu) na susedné krajiny v Perzskom zálive prispeli k nestabilite,“ povedal prezident v televíznom prejave.
„Prostredníctvom mierovo orientovanej diplomacie vyvíjame intenzívne úsilie na vyriešenie problémov za rokovacím stolom,“ dodal Erdogan.
Zdroje z tureckého ministerstva zahraničných vecí uviedli, že šéf rezortu Hakan Fidan hovoril s britskou ministerkou Yvette Cooperovou. Diskutovali o „súčasnej bezpečnostnej situácii v regióne“ a spoločne vyhodnotili diplomatické kroky, ktoré by mohli prispieť k ukončeniu nepriateľských akcií a nastoleniu stability.
O vývoji v regióne diskutoval aj s katarským premiérom Muhammadom bin Abdarrahmánom Ál Sáním, so svojím gréckym náprotivkom Jorgosom Gerapetritisom a s prezidentom autonómnej oblasti Iracký Kurdistan Néčírvanom Barzaním.