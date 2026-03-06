Dve zamestnankyne reťazca s občerstvením Smoothie King prepustili po tom, ako odmietli obslúžiť manželský pár. K prepusteniu došlo po tom, ako incident zachytený vo videu prenikol na internet.
Do michiganskej prevádzky Smoothie King mal vojsť Jake Lindemyer s manželkou Erikou. Pracovníčkam za pultom sa však nepozdávala mikina, ktorú mal Jake na sebe. Tá totiž niesla meno amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Vyhrotený spor zachytila vo videu zákazníčka Erika. Muža neobslúžili kvôli mikine s Trumpom; Foto: reddit.com/r/trump
„Diskriminujú nás a tvrdia, že nás neobslúžia, lebo Jake má na sebe mikinu s Trumpom,“ vysvetlila Erika vo videu. Zo záberov je zrejmé, že sa zamestnankyniam pokúsila vysvetliť, že ich správanie je nielen neprijateľné, ale aj nezákonné.
Jedna z pracovníčok sa voči zákazníkom ohradila s tým, že podľa nej americký prezident je sám zdrojom diskriminácie. „Ja si myslím, že Trump diskriminuje nás,“ tvrdila. „Dobre, ale čo to má s tým, že chceme smoothie?“ reagovala Erika.
Zamestnankyne prišli o prácu
Po zverejnení videa z incidentu na sociálnych sieťach nasledovala reakcia samotného reťazca. Ako uviedol Smoothie King v príspevku na sociálnej sieti X, obidve zamestnankyne, ktoré odmietli obslúžiť zákazníkov, prepustili.
„Značka Smoothie King sa snaží vytvárať prostredie bez akejkoľvek diskriminácie, kde sa o každého zákazníka a člena tímu postarajú s rešpektom.“
Spoločnosť zároveň informovala, že zamestnanci prevádzky v meste Ann Arbor, kde došlo ku konfliktu, prejdú ďalším výcvikom.