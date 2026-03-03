Maďarská petrochemická skupina MOL reagovala na medializované informácie, podľa ktorých je preprava cez Chorvátsko ropovodom Adria lacnejšia ako cez Ukrajinu a ropovod Družba.
Ceny za prepravu ropy od chorvátskej spoločnosti Janaf sú trojnásobne vyššie ako taliansko-nemecko-rakúske a jedenapolkrát vyššie ako ukrajinské. V utorok to uviedla maďarská petrochemická skupina MOL.
Informovala o tom spoločnosť Slovnaft, ktorá patrí do skupiny MOL.
„Chorvátske ceny sú tiež viac než jedenapolkrát vyššie ako ceny na ukrajinskom úseku, hoci Ukrajina čelí vojnovému konfliktu, ktorý predstavuje mimoriadne výzvy pre energetickú infraštruktúru krajiny. Tieto okolnosti sa chorvátskej strany vôbec netýkajú,“ zdôraznil MOL.
O tom, že MOL platí za prepravu ropy cez Ukrajinu 1,7-krát viac, ako by ho stála preprava cez Chorvátsko, informoval minulý týždeň český ekonóm Lukáš Kovanda s odvolaním sa na analýzu fínskeho inštitútu CREA.
Pozemná preprava cez Ukrajinu dodáva ropu do regiónu priamo od ťažobných spoločností bez ďalších dopravných nákladov. Naopak, ropa prichádzajúca do prístavu Omišalj z krajín, ako Líbya, Saudská Arábia, Kazachstan, Nórsko a podobne je prepravovaná do Chorvátska po mori, čo podľa MOL predraží prepravu o 20 - 25 USD na tonu. Tento dodatočný náklad ešte viac predražuje už aj tak neprimerané transportné poplatky na chorvátskej trase.
„Faktom je aj to, že po vypuknutí vojny v roku 2022 chorvátska spoločnosť zvýšila svoje prepravné poplatky o viac než 70 %, pričom podobný rast cien sme u iných poskytovateľov nezaznamenali,“ dodal MOL. JANAF a MOL sa aktuálne nevedia dohodnúť na podpise dlhodobej zmluvy, keďže chorvátsky prepravca podľa MOL zneužíva svoje postavenie tým, že neponúka prepravu ropy v súlade s trhovými cenami a ignoruje dodatočné náklady spojené s námornou dopravou.
Nový návrh zmluvy navyše presúva riešenie sporov pod chorvátske právo a súdy v Záhrebe namiesto doteraz zaužívanej praxe – rakúskeho práva a Viedenského rozhodcovského súdu. Túto zmenu MOL odmietol akceptovať.