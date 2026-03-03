V súčasnej dobe podľa českého prezidenta Petra Pavla neexistuje žiadny ospravedlniteľný dôvod na znižovanie výdavkov na obranu. Naopak, je podľa neho množstvo dôvodov, aby ich vláda zvyšovala.
Povedal to v utorok na začiatku schôdze Poslaneckej snemovne, na ktorú prišiel prvýkrát v tomto volebnom období českého parlamentu. Pred poslancami zdôraznil, že želať si mier a dúfať, že nastane, nestačí, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Dnes nie je jediný ospravedlniteľný dôvod na to, aby výdavky na obranu a bezpečnosť stagnovali. Naopak, je dostatok zásadných dôvodov, aby adekvátne rástli. V tomto ohľade ako vrchný veliteľ ozbrojených síl, a tiež ako český prezident, ktorému leží na srdci bezpečnosť našich občanov a suverenita našej krajiny, apelujem na vašu zodpovednosť,“ vyhlásil Pavel.
Podotkol, že posilňovanie obrany nie je prípravou na vojnu, ale cestou na zaistenie mieru. „Nestačí si mier len želať a dúfať, že sám od seba nastane, ale je nutné sa oň dlhodobo a aktívne zasadzovať,“ podotkol prezident a dodal, že česká zahraničná politika musí byť predvídateľná a čitateľná.
Poslancov vyzval, aby sa napriek nezhodám, ktoré medzi sebou majú, snažili hľadať základný konsenzus aspoň v niekoľkých kľúčových oblastiach, akými sú napríklad bezpečnosť krajiny či energetická bezpečnosť, vzdelávanie alebo inovačný potenciál Česka. „Skúste byť vzorom. Ukazujte, že nie je nutné sa vždy na všetkom zhodnúť, ale je nutné spolu hovoriť, počúvať sa a snažiť sa porozumieť si,“ podotkol.
Dodal, že aj napriek tomu, že môže mať v niečom odlišný názor ako má vláda alebo väčšina v snemovni, nie je to pre neho dôvodom byť menej ochotný rokovať či vytvárať zbytočné konflikty. „Stojíme na čele krajiny v období, ktoré nebude jednoduché. Občania od nás očakávajú riešenia a istotu vedenia,“ zdôraznil a podotkol, že na to bude potrebná spolupráca a odvaha.
Pavel snemovňu naposledy navštívil vlani v júni pred koncom predchádzajúceho volebného obdobia. Vtedy poslancov vyzval, aby sa v predvolebnej kampani nenechali zviesť k lacným heslám a prázdnym sľubom, ale viedli ju korektne. Kritizoval tiež spôsob fungovania dolnej komory, ktorá bola často pre obštrukcie vtedajšej opozície tvorenej hnutím ANO a SPD paralyzovaná. Vnímal to ako podnet k zmene rokovacieho poriadku.