Do Európskej únie doviezli hovädzie mäso s obsahom zakázaného rastového hormónu. Mäso sa malo dostať aj na Slovensko.
Informovala o tom Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR v príspevku na sociálnej sieti. Hovädzie mäso pochádzalo z Brazílie.
Dodávky smerovali do troch reštaurácií
Ako informovala ŠVPS, informáciu o podozrení na prítomnosť estradiolu v dodávkach hovädzieho mäsa získali v novembri 2025 z Holandska. Potravinári reagovali okamžitou kontrolou na slovenskom trhu.
V rámci kontroly zistili, že hovädzie mäso s estradiolom smerovalo do troch reštaurácií na Slovensku.
„Slovensko podľa týchto informácií patrilo medzi krajiny, do ktorých bolo mäso distribuované. Išlo však len o veľmi obmedzené množstvá – dodávky smerovali do troch reštaurácií. “
Potravinári na základe zistenia upovedomili hygienikov, ktorí v zariadeniach vykonali kontrolu.
Mäso sa už v prevádzkach nenachádzalo
Výsledky kontroly Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR ukázali, že mäso s obsahom estradiolu sa v prevádzkach už nenachádzalo. Mäso z Brazílie malo exspiráciu v novembri 2025.
V jednom prípade si mäso objednali zamestnanci na súkromnú spotrebu, pri varení pre zákazníkov ho však nepoužili.
„Toho času neevidujeme žiadne hlásenia ohľadom podozrivých mias z Brazílie, ŠVPS SR napriek tomu plánuje v predveľkonočnom období cielenú kontrolu týchto tovarov,“ dodali potravinári.
Čo hovorí zákon?
Predaj mäsa a výrobkov určených na ľudskú spotrebu, ktoré obsahujú estradiol, je v rámci Európskej únie zakázaný. Informuje o tom Smernica o zákaze používania určitých látok s hormonálnym alebo tyrostatickým účinkom a beta-agonistov pri chove dobytka.
Zakázaný je aj dovoz výrobkov s obsahom estradiolu 17β, ktorý sa podľa EÚ považuje za karcinogén. Hormón sa používa na zrýchlenie rastu hospodárskych zvierat.
Ako uvádza EÚ, bývalý Vedecký výbor pre veterinárne opatrenia týkajúce sa verejného zdravia (SCVPH) v prípade estradiolu informoval, že „rozsiahly súbor dôkazov naznačuje, že estradiol 17β je potrebné označiť za úplný karcinogén (podporuje vznik aj rast nádorov).“