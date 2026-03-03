Irán v utorok vyzval Bezpečnostnú radu Organizácie Spojených národov (OSN), aby podnikla kroky na zastavenie vojny, ktorú Teherán od soboty vedie s Izraelom a Spojenými štátmi.
Iránska vláda tiež informovala, že v dôsledku pretrvávajúceho konfliktu zakazuje vývoz potravín a poľnohospodárskych produktov. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP.
„Bezpečnostná rada OSN má povinnosť... ak chce, môže rozhodne konať, pretože jej konaniu nebráni žiadna prekážka okrem jej vlastnej vôle,“ povedal hovorca ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí.
Agentúra Reuters informovala, že Bakájí počas utorkovej tlačovej konferencie vyzval na zastavenie útokov aj USA a Izrael. „Musia túto vojnu zastaviť. Neboli sme to my, kto ju začal, táto vojenská agresia nebola našou voľbou. Našou voľbou bola diplomacia,“ zdôraznil hovorca.
Iránska agentúra Tasnim s odvolaním sa na vyhlásenie vlády uviedla, že na štvrtý deň prebiehajúcich bojov na Blízkom východe Teherán „až do odvolania“ zakázal vývoz všetkých potravín a poľnohospodárskych produktov. „Vláda uprednostnila dodávky základných tovarov pre svoje obyvateľstvo,“ dodala agentúra.