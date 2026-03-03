Samsung končí svoju výrobu na Slovensku pre dlhodobo sa zhoršujúce podnikateľské prostredie, stratový však bude aj samotný štát - ročne totiž príde o viac ako 20 miliónov eur. V utorok na to upozornila Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ).
Podnikatelia upozorňujú: Je to vážne varovanie
Podnikatelia pripomenuli, že kombinácia vysokých daní, odvodov, cien energií a regulácií, ktorej podniky na Slovensku čelia, je neudržateľná. Odchod jedného z najväčších elektrotechnických závodov je podľa nich vážnym varovaním, že ak sa kurz hospodárskej politiky okamžite nezmení, Samsung nebude prvý ani posledný investor, ktorý Slovensko opustí. Krajine tak hrozí ďalšia vlna odchodov firiem, strata tisícov pracovných miest a prehlbovanie rozpočtových výpadkov.
„Dlhodobo sme upozorňovali, že konsolidácia postavená na zvyšovaní daní a odvodov je pre hospodárstvo neudržateľná a slovenské podniky sa stanú nekonkurencieschopné. Namiesto vyšších príjmov do rozpočtu dnes sledujeme ich výpadok a odchod investorov zo Slovenska,“ zdôraznil viceprezident RÚZ Jozef Špirko.
Samsung končí výrobu na Slovensku pre dlhodobo sa zhoršujúce podnikateľské prostredie. Podľa RÚZ je to jasný dôkaz, že Slovensko už nie je konkurencieschopné. „Je nevyhnutné bezodkladne zmeniť hospodársku politiku a prijímať prorastové opatrenia, inak bude Slovensko čeliť ďalším odchodom investorov a ďalším stratám pracovných miest a vo verejných financiách,“ doplnil prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga.
Únia vyzvala vládu na okamžité prehodnotenie zavedených konsolidačných opatrení, zrušenie transakčnej dane a celkové znižovanie daňovo-odvodového zaťaženia podnikov a ich zamestnancov. Konsolidácia verejných financií musí byť podľa zamestnávateľov postavená predovšetkým na úsporných opatreniach na strane štátu a na zastavení plytvania verejnými financiami.