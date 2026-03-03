Opozičné hnutie PS volá po konci Tibora Gašpara (Smer-SD) vo funkcii podpredsedu Národnej rady (NR) SR.
Začína so zberom podpisov na jeho odvolanie. Hnutie tento krok oznámilo po zadržaní prokurátora Generálnej prokuratúry SR Michala Š. Vyplýva to z vyjadrenia lídra PS Michala Šimečku.
„Po dnešných udalostiach už nie je na čo čakať. Prokurátora Michala Š., ktorý obžaloval Tibora Gašpara, v utorok ráno odviedla polícia priamo z priestorov Generálnej prokuratúry SR. Pred dvoma dňami na tohto prokurátora útočili na Úrade vlády SR, na tlačovke, kde bol aj Gašpar. To je taký gigantický konflikt záujmov, že už nie je na čo čakať. V právnom štáte nie je možné, aby bol Tibor Gašpar naďalej podpredsedom NR SR,“ skonštatoval Šimečka.
V utorok zadržali viacerých policajtov bývalej Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) vrátane Pavla Ď., Branislava D., Alžbety F. a prokurátora Generálnej prokuratúry SR Michala Š.