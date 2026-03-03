Opozičné parlamentné hnutie Progresívne Slovensko (PS) si myslí, že utorková akcia „Kajúcnik“, pri ktorej zadržali a obvinili viacerých policajtov, ako aj civilné osoby, vykonal Úrad inšpekčnej služby (ÚIS) na politickú objednávku vládnych špičiek.
Predstavitelia PS to uviedli na utorkovej tlačovej konferencii. Vidia paralelu medzi utorkovým zadržaním policajtov a nedeľnou (1. 3.) tlačovou konferenciou predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD), podpredsedu Národnej rady SR Tibora Gašpara (Smer-SD) a poradcu premiéra Mareka Paru, na ktorej podrobili kritike prácu orgánov činných v trestnom konaní v rokoch 2020 až 2023.
Poslankyňa Zuzana Števulová (PS) poukázala na to, že v utorok zadržali dva dni po tejto tlačovej konferencii policajtov, ktorí vyšetrovali kauzu Očistec a v ktorej čelí obžalobe aj podpredseda parlamentu.
Poslanec parlamentu Jaroslav Spišiak (PS) podotkol, že policajná inšpekcia koná dva dni po tom, ako Fico verejnosti vysvetlil, kto je dobrý a kto zlý. „Lenže kde bola tá inšpekcia v rokoch 2012 až 2018? Inšpekcia si mala všimnúť, odhaliť, identifikovať osoby v manažmente polície, v manažmente Národnej kriminálnej agentúry. Nezistila nič,“ rozvinul Spišiak.
Policajná inšpekcia má byť podľa jeho slov tá, ktorá si má všimnúť a v predstihu eliminovať policajných manažérov, ktorí sa javia ako nevhodní, skorumpovaní, a to ešte len v zárodku. Takisto má podľa neho mať ÚIS týchto predstaviteľov polície pod kontrolou a v pravú chvíľu ich identifikovať, separovať a odstaviť zákonne. „Nie teraz, keď odstavia policajtov, ktorí obvinili policajný manažment a dostali ich až pred súd,“ spresnil Spišiak. Dodal, že ÚIS má chrániť poctivých policajtov a zabezpečiť, aby bolo tých nepoctivých čo najmenej.
Úrad inšpekčnej služby vykonal v utorok policajnú akciu s názvom Kajúcnik. Počas nej zadržali a obvinili štyroch súčasných a dvoch bývalých policajtov a jednu civilnú osobu z vydierania a zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktorej sa mali dopúšťať organizovanou formou. Okrem obvinených zadržali aj dve podozrivé osoby. Akcia prebiehala na území Bratislavského, Nitrianskeho a Banskobystrického kraja.
KDH: Zásah zaváňa politickou pomstou
Zásah Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) voči viacerým policajtom deň po tlačovej konferencii premiéra Roberta Fica (Smer-SD) zaváňa politickou pomstou a mediálnou justíciou. Uviedlo to KDH, ktoré vyjadrilo znepokojenie nad zadržaním vyšetrovateľov a prokurátora elitnými komandami. Upozorňuje aj na prehlbujúci sa rozvrat štátu a ohrozenie dôvery v spravodlivosť.
Podpredseda KDH Viliam Karas kritizuje formu a načasovanie celého zásahu, ktorý vrhá zlý tieň na prácu orgánov činných v trestnom konaní. „So znepokojením sledujem aktuálne udalosti súvisiace so zatýkaním skupiny vyšetrovateľov a prokurátora za účasti policajných kománd a kukláčov. Rovnako ako v minulosti, aj dnes považujem takéto postupy, navyše bezprostredne po tlačovke predstaviteľov vlády, za veľmi nebezpečné a zaváňajúce politickou pomstou. Som presvedčený, že tento spôsob mediálnej justície škodí dôvere v právny štát aj samotnej vyšetrovanej veci,“ skonštatoval Karas.
Predseda hnutia Milan Majerský zdôraznil, že premiér namiesto riešenia ekonomickej krízy uprednostňuje vlastnú pomstu. „Takéto kroky hrubo poškodzujú dôveru v spravodlivosť a len prehlbujú celkový rozvrat štátu,“ povedal Majerský. Slovensko podľa neho nepotrebuje politické čistky, ale vládu, ktorá začne riešiť prázdne peňaženky ľudí.