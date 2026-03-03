Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v utorok vyhlásil, že Moskva stále nevidí žiadne dôkazy o tom, že Irán vyvíja jadrové zbrane. Uviedol to počas rokovaní so svojim brunejským rezortným partnerom v Moskve. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.
Americký prezident Donald Trump označil v pondelkovom prejave za hlavné ciele americko-izraelskej operácie snahu zabrániť Teheránu vo vývoji jadrového a raketového programu.
„Stále nevidíme žiadne dôkazy, že Irán vyvíja jadrové zbrane, čo bolo hlavným, ak nie jediným, dôvodom pre túto vojnu,“ vyhlásil v utorok Lavrov.
Dôsledky útoku na Irán pociťuje podľa ministra celý región, pričom arabské krajiny znášajú ekonomické náklady a straty na životoch.
Šéf ruskej diplomacie zopakoval výzvu Moskvy na okamžité zastavenie nepriateľských akcií všetkých zúčastnených strán. „Ako bezpodmienečný prvý krok musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme pozastavili akékoľvek akcie, ktoré vedú k civilných obetiam,“ uviedol Lavrov.
Poukázal na správy o americko-izraelskom sobotnom útoku na dievčenskú základnú školu v iránskej provincii Hormozgán. Incident si podľa Teheránu vyžiadal viac ako 160 obetí.
Reuters pripomína, že americký minister zahraničných vecí Marco Rubio povedal, že sily USA by na akúkoľvek školu úmyselne nezaútočili. Izraelská armáda tvrdí, že si „nie je vedomá“ tohto útoku.