Na Priemyselnej ulici v Žiari nad Hronom zasahovali v utorok predpoludním hasiči pri dopravnej nehode autobusu a osobného motorového vozidla.
Na miesto privolali vrtuľník
Nehoda si vyžiadala zranenie vodiča osobného auta, ktorého leteckí záchranári transportovali do nemocnice v Banskej Bystrici. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici Júlia Zeleňáková.
Z polície uviedli, že na mieste nehody je doprava zastavená a tvoria sa kolóny.
V autobuse sa viezlo 11 ľudí
Zakliesneného vodiča osobného vozidla hasiči podľa jej slov vyslobodzovali za pomoci hydrauliky a odovzdali záchrannej zdravotnej službe, ktorá zabezpečila jeho prevoz vrtuľníkom. V autobuse sa v čase nehody nachádzalo desať cestujúcich, ktorí sa rovnako ako šofér autobusu pri nehode nezranili.
Na mieste sa aktuálne tvoria kolóny a doprava je zastavená. „Na ceste je obmedzenie pre dopravnú nehodu, ktorú momentálne dokumentujú a odstraňujú jej následky,“ skonštatovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková s tým, že ihneď, ako to bude možné, sprejazdnia cestu aspoň v jednom jazdnom pruhu.