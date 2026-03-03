Utorkovú akciu „Kajúcnik“, pri ktorej zadržali a obvinili viacerých policajtov, označil poslanec Národnej rady (NR) SR Roman Mikulec (Slovensko - Za ľudí) za trápne divadlo šikany zo strany Úradu inšpekčnej služby (ÚIS).
Poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko - Za ľudí) tvrdí, že policajná inšpekcia sa pokúšala stíhať týchto vyšetrovateľov opakovane, neúspešne a s obrovskými pochybeniami, pričom nezávislosti inšpekcie aj vzhľadom na prepojenia so špičkami vlády verí len málokto.
„Tak to vyzerá, keď je vo funkcii niekto, kto na to mentálne nemá. Čurillovci čelia obvineniam už viac ako štyri roky. Neutekajú, nebránia sa výsluchom, úkonom, vypovedajú a znášajú tie nezmyselné útoky, za ktoré im musí minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) zaplatiť a ospravedlniť sa,“ konštatoval Mikulec. V tejto súvislosti podotkol, že Mestský súd Bratislava I odmietol vo februári obžalobu na tzv. čurillovcov a konštatoval, že vyšetrovateľ policajnej inšpekcie bol zaujatý.
„Premiér Robert Fico (Smer-SD) v nedeľu (1. 3.) v spoločnosti obžalovaného podpredsedu NR SR Tibora G. zaútočil z pozície politickej moci na prokurátora Generálnej prokuratúry Michala Š. a policajtov okolo Jána Č.,“ zhodnotila Remišová. Nie je podľa nej náhoda, že „o dva dni neskôr, policajná inšpekcia, ktorá je za Ficovej vlády najskompromitovanejším policajným útvarom, zadržala práve tohto prokurátora, ako aj niektorých policajtov Národnej kriminálnej agentúry zo skupiny čurillovcov“. Remišová zároveň povzbudila čestných policajtov a prokurátorov, aby sa nedali zastrašiť politickou mocou a vyzýva ich, aby naďalej chránili zákon a verejný záujem.
Úrad inšpekčnej služby vykonal v utorok policajnú akciu s názvom „Kajúcnik“. Počas nej obvinili a zadržali policajtov aj civilné osoby. Vyšetrovateľ špecializovaného tímu Veritas obvinil štyroch súčasných a dvoch bývalých policajtov a jednu civilnú osobu z vydierania a zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktorej sa mali dopúšťať organizovanou formou. Okrem obvinených zadržali aj dve podozrivé osoby. Akcia prebiehala na území Bratislavského, Nitrianskeho a Banskobystrického kraja.