Ak sa potvrdí, že niekto zneužil uniformu, svoju právomoc alebo dôveru štátu, musí niesť plnú zodpovednosť bez ohľadu na svoje postavenie.
Na sociálnej sieti to v súvislosti s utorkovým zadržaním aktívnych i bývalých policajtov, ako aj prokurátora Generálnej prokuratúry SR uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
„Dnes som bol informovaný Úradom inšpekčnej služby o policajnej akcii s názvom Kajúcnik. Podľa dostupných informácií ide o závažné podozrenia, v rámci ktorých boli obvinené a zadržané osoby z policajného aj civilného prostredia,“ uviedol minister. Ako doplnil, zákon a spravodlivosť musia platiť pre všetkých bez výnimky a rovnako. Je to princíp, na ktorom musí stáť dôveryhodný a spravodlivý štát.
Úrad inšpekčnej služby vykonal v utorok policajnú akciu s názvom Kajúcnik. Počas nej obvinili a zadržali policajtov aj civilné osoby. Vyšetrovateľ špecializovaného tímu Veritas obvinil štyroch súčasných a dvoch bývalých policajtov a jednu civilnú osobu z vydierania a zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktorej sa mali dopúšťať organizovanou formou. Okrem obvinených zadržali aj dve podozrivé osoby.
Zadržanie policajtov z bývalej Národnej kriminálnej agentúry Pavla Ď., Branislava D., Alžbety F. a prokurátora Generálnej prokuratúry SR Michala Š. pre TASR potvrdil advokát Peter Kubina.