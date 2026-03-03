Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR sa ospravedlnilo za chybnú informáciu v SMS správe, ktorá poslalo v pondelok (2. 3.) občanom SR nachádzajúcim sa v Jordánsku.
Chyba vznikla podľa ministerstva zlyhaním ľudského faktora a bola okamžite napravená. TASR o tom informoval komunikačný odbor rezortu diplomacie v reakcii na medializované informácie.
Občanom poslali ďalšie dve správy
„Chybu v e-mailovej adrese v rámci SMS správy sme zaregistrovali ešte včera okamžite po jej odoslaní. Obratom sme dotknutým občanom zaslali ďalšie dve SMS správy s ponukou konkrétnych evakuačných letov na 5. a 6. marca,“ skonštatoval generálny riaditeľ konzulárnej a medzinárodnoprávnej sekcie Igor Pokojný ubezpečujúc, že bezpečnosť občanov SR nebola touto chybou nijako ohrozená.
Doplnil zároveň, že ministerstvo prijalo opatrenia na predchádzanie podobným omylom. Vyhodnotenie jednotlivých postupov či reakcií na dopyty občanov prebehne podľa ministerstva po ukončení evakuačného procesu.
Správa e-mailová adresa pre evakuáciu má byť [email protected], keďže ide o Medzinárodné operačné krízové centrum (MOKC). Ministerstvo v prvej zaslanej SMS občanov SR uviedlo e-mailovú adresu [email protected].