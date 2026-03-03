Minimálna mzda v roku 2027 vzrastie na 972 eur, pokiaľ sa sociálni partneri nedohodnú inak.
Oproti aktuálnej výške 915 eur vzrastie minimálna mzda o 57 eur v hrubom. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).
Výška minimálnej mzdy sa podľa zákona určí ako 60 % priemernej nominálnej mzdy spred dvoch rokov. V utorok oznámil Štatistický úrad SR, že nominálna mzda bola v roku 2025 na úrovni 1620 eur. Zmeniť by sa minimálna mzda mohla iba smerom hore, a to v prípade, že sa na jej raste do konca augusta dohodnú odbory so zamestnávateľmi.
Minister prestavil aj kvalifikovaný odhad minimálnej mzdy na rok 2028. Prekročiť by mala hranicu 1000 eura a podľa Tomáša by mohla vzrásť na 1014 eur. Spolu s minimálnou mzdou rastú aj aj príplatky za prácu v noci a počas víkendov, pretože sú na minimálnu mzdu naviazané.
Podľa údajov za rok 2025 pracovalo za základnú minimálnu mzdu 129.000 zamestnancov, čo predstavovalo 6,7 % všetkých pracujúcich. Ak sa zohľadní všetkých šesť stupňov minimálnej mzdy podľa náročnosti práce, týkala sa v roku 2025 približne 182.000 ľudí.