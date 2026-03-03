Polícia od skorých ranných hodín zasahuje v rámci akcie s krycím názvom „Rozlúčka“.
Aktualizované o vyjadrenie ÚIS (na konci)
Informovalo o tom Prezídium Policajného zboru SR. Podľa hovorkyne Lei Vilhanovej je akcia zameraná na páchanie korupčnej trestnej činnosti.
Na akcii sa zúčastňujú príslušníci protikorupčnej jednotky ÚBOK za súčinnosti Krajskej prokuratúry v Bratislave.
„Viac informácií poskytneme, keď to procesná situácia umožní,“ dodala hovorkyňa.
Mali zadržať čurillovcov
Portál Aktuality v utorok ráno informoval o zadržaní viacerých policajtov bývalej jednotky NAKA, známych ako čurillovci. Novinárov o tom informoval advokát Peter Kubina.
„Medzi zadržanými má byť aj prokurátor generálnej prokuratúry Michal Šúrek,“ doplnili Aktuality.
Ako spresnila Andrea Dobiášová z Úradu inšpekčnej služby (ÚIS), táto akcia má názov „Kajúcnik“ a nesúvisí s „Rozlúčkou“.
ÚIS zasahoval na území Bratislavského, Nitrianskeho a Banskobystrického kraja. V rámci zásahu „boli obvinené a zároveň zadržané osoby z policajného aj civilného prostredia,“ informovala Dobiášová.
„Na základe dôkaznej situácie vyšetrovateľ špecializovaného tímu ÚIS obvinil 4 súčasných a 2 bývalých policajtov a 1 civilnú osobu zo závažnej trestnej činnosti – vydierania a zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktorej sa mali dopúšťať organizovanou formou,“ spresnila hovorkyňa. Inšpekcia zadržala aj dvoch podozrivých.
Správu aktualizujeme.