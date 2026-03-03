Americký prezident Donald Trump naznačil, že Spojené štáty „čoskoro“ podniknú odvetné opatrenia po tom, ako ich veľvyslanectvo v Rijáde v utorok zasiahli dva drony.
„Čoskoro zistíte, ako budú USA reagovať,“ povedal bez ďalších podrobností Trump pre americkú televíziu NewsNation.
Agentúra AFP v utorok informovala o výbuchoch v diplomatickej štvrti v hlavnom meste Saudskej Arábie. V tejto štvrti sídlia zahraničné ambasády a rezidencie zahraničných diplomatov. Hovorca saudskoarabského ministerstva obrany následne oznámil, že tamojšiu americkú ambasádu zasiahli dva drony, ktoré zapríčinili menší požiar a materiálne škody.
Americká ambasáda v Rijáde po tomto incidente vydala bezpečnostné upozornenie, v ktorom odporučila americkým občanom v mestách Dahrán, Džidda a Rijád, aby sa okamžite uchýlili do úkrytov.
Obyvatelia Rijádu a tamojší novinári pracujúci pre AFP hlásili aj druhú vlnu výbuchov.
Saudskoarabské ministerstvo obrany medzičasom oznámilo zachytenie a zničenie ôsmich dronov neďaleko miest al-Chardž a Rijád.
K týmto incidentom došlo v čase, keď Irán v reakcii na izraelsko-americkú operáciu podniká útoky na Izrael a americké vojenské objekty v krajinách v Perzskom zálive.