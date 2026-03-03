Golestánsky palác v centre iránskej metropoly, ktorý bol v roku 2013 zapísaný na zoznam Svetového dedičstva UNESCO, bol poškodený v dôsledku amerických a izraelských útokov na okolité oblasti, informovali v pondelok miestne médiá. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Po spoločnom americko-izraelskom útoku na námestie Arag v južnej časti Teheránu v nedeľu večer boli poškodené časti Golestánskeho paláca,“ informovala iránska tlačová agentúra ISNA s tým, že okná, dvere a zrkadlá utrpeli škody v dôsledku odrazov trosiek z výbuchov.
Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) vo svojom vyhlásení v pondelok večer uviedla, že bývalý kráľovský palác „bol údajne poškodený troskami a tlakovou vlnou po leteckom útoku na námestie Arag“.
Organizácia tvrdí, že „všetkým zainteresovaným stranám oznámila geografické súradnice lokalít zapísaných na zozname svetového dedičstva, ako aj lokalít národného významu, aby sa predišlo akémukoľvek potenciálnemu poškodeniu“. Poukázala pritom na ochranu kultúrneho majetku zakotvenú v medzinárodných dohovoroch.