Spojené štáty by radi videli, keby Iránci zvrhli svoju vládu, no cieľom americkej operácie je zničiť iránske rakety, vyhlásil v pondelok americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Tvrdí, že USA v sobotu „preventívne“ zaútočili na Irán po tom, ako sa dozvedeli, že sa naň chystá zaútočiť Izrael. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a stanice Sky News.
„Dúfame, že iránsky ľud dokáže zvrhnúť túto vládu a vytvoriť novú budúcnosť pre túto krajinu. Boli by sme radi, keby to bolo možné,“ povedal Rubio novinárom. „Ale cieľom tejto misie je zničenie balistických raketových schopností a ich námorných kapacít,“ uviedol.
USA podľa Rubia vedeli, že dôjde k izraelskej akcii. „Vedeli sme, že to vyvolá útok proti americkým silám, a vedeli sme, že ak by sme proti nim nezasiahli preventívne ešte predtým, než spustia tieto útoky, utrpeli by sme vyššie straty,“ dodal Rubio.
K operácii USA podľa neho muselo dôjsť, pretože Irán by do roka „prekročil hranicu imunity“. To znamená, že Irán by mal „tak veľa rakiet s krátkym dosahom a tak veľa dronov, že by s tým nikto nič nemohol urobiť“. Konštatoval, že Irán by mohol držať „celý svet ako rukojemníka“.
Americká vláda by bola vystavená kritike a vypočutiu v Kongrese, keby preventívne nezasiahla, aby zabránila stratám a obetiam na životoch, pokračoval Rubio. Na otázku novinárov, či USA čelili bezprostrednej hrozbe zo strany Iránu, odpovedal, že existovala „absolútne bezprostredná hrozba“. Bolo ňou to, že Spojené štáty vedeli, že bude Irán napadnutý a verili, že „by sa okamžite obrátil“ proti nim.
„Nechceli sme len tak sedieť a absorbovať úder,“ konštatoval s tým, že ak by Irán ako prvý zasiahol americké sily, „všetci by sme tu odpovedali na otázky, prečo sme to vedeli a nekonali sme“.
Šéf americkej diplomacie sa vyjadril aj k útoku na dievčenskú školu v Iráne, kde podľa iránskych úradov prišlo v sobotu o život 168 ľudí. Spojené štáty by podľa neho zámerne necielili na školu a Pentagón tento incident vyšetruje.
USA a Izrael v sobotu začali s vojenským zásahom v Iráne, kde podľa amerických a izraelských ozbrojených síl zasiahli už takmer 2000 cieľov. Medzi týmito cieľmi boli vládne a vojenské objekty vrátane iránskeho programu balistických rakiet, informuje stanica ABC News.