Stretnutie so slovenským premiérom Robertom Ficom v niektorej z krajín Európskej únie by bolo nevhodné, lebo ropovod Družba sa nachádza na Ukrajine, povedal v pondelok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podľa spravodajského webu Ukrajinska pravda. V rozhovore s novinármi prezident uviedol, že Fico pôvodne súhlasil s cestou na Ukrajinu, no neskôr oznámil, že je ochotný stretnúť sa len v krajine EÚ.
Zelenskyj však povedal, že to nie je správne. „Premiér pôvodne súhlasil prísť sem, kde sa vedú rokovania a kde sa nachádza ropovod. Prečo by sme mali cestovať inam? Namiesto komunikácie cez sociálne siete by sme sa mali zísť a dosiahnuť konkrétny výsledok,“ zdôraznil ukrajinský prezident.
Predtým jeho kancelária informovala, že Kyjev navrhol ako konkrétne termíny Ficovej návštevy na Ukrajine 6. alebo 9. marca.
V rozhovore s novinármi Zelenskyj kritizoval lídrov Maďarska a Slovenska za ich pragmatický prístup k riešeniu problémov s ropovodom Družba po ruských útokoch. Prezident tvrdí, že ani jeden z nich neberie do úvahy, aké náklady a riziká tieto opravy prinášajú Ukrajine.
Poukázal na to, že keď po prvom ruskom útoku ropovod opravili, nenasledovali žiadne výzvy pre Moskvu, aby naň ruská armáda neútočila. Podľa Zelenského však prišli vyhlásenia adresované Ukrajine, že „v stávke je energetická bezpečnosť Maďarska a Slovenska“.
Prezident tiež informoval, že počas opráv ropovodu došlo k „bojovej situácii“, ktorá mala za následok zranenia ukrajinských opravárov. Podľa Zelenského to však Fico a ani maďarský premiér Viktor Orbán nijako nekomentovali, len opäť uviedli, že Ukrajina má v tejto oblasti záväzky.
Zelenskyj hovoril s Ficom telefonicky 27. februára, keď ho aj pozval na návštevu Ukrajiny, aby prerokovali všetky aktuálne otázky. Hovor nasledoval po hrozbe slovenského premiéra z 21. februára, že od 2. marca zastaví núdzové dodávky elektriny na Ukrajinu, ak Kyjev neobnoví dodávky ruskej ropy na Slovensko cez ropovod Družba.
V rozhovore so slovenským premiérom Zelenskyj podľa vlastných slov zdôraznil, že tranzit ruskej ropy znamená, že Moskva na ňom zarába a môže naďalej financovať vojnu proti Ukrajine.
Surovina z Ruska neprúdi cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko od 27. januára. Podľa Kyjeva je dôvodom ruský útok na zariadenie ropovodu. Orbán a Fico podozrievajú Ukrajinu z politického vydierania, tá tvrdí, že pracuje na oprave poškodenej infraštruktúry.
Orbán 2. marca zverejnil družicové snímky, ktoré údajne dokazujú, že prevádzka ropovodu Družba nie je obmedzená. Zelenskyj k tomu uviedol, že takéto zábery nemôžu odhaliť všetky detaily.