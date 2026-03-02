Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok vyzval na „ukončenie krviprelievania“ na Blízkom východe a prisľúbil, že pomôže dosiahnuť prímerie medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom.
„Sme na strane mieru. Chceme, aby sa skončilo krviprelievanie, aby prestali tiecť slzy a aby náš región konečne dosiahol trvalý mier, po ktorom už roky volá,“ povedal Erdogan členom svojej strany AKP v Ankare.
„Počas tohto svätého mesiaca ramadánu nechceme žiadny konflikt ani vojnu s našimi susedmi,“ dodal prezident na večeri pri príležitosti ukončenia pôstu pre veriacich moslimov.
Erdogan, ktorý udržiava dobré vzťahy s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, trval na tom, že sobotňajšie útoky USA a Izraela, ktoré vyvolali odvetu zo strany Teheránu, boli „nelegálne“.
„Budeme zintenzívňovať naše kontakty na všetkých úrovniach, kým nedosiahneme prímerie a v našom regióne nebude obnovený pokoj,“ zdôraznil s tým, že „smúti pri pohľade na utrpenie civilistov a nevinných detí“ v Iráne zasiahnutom konfliktom.