Americký federálny odvolací súd v pondelok zamietol žiadosť prezidenta Donalda Trumpa o odloženie konaní súvisiacich s vrátením ciel, čím umožnil, aby sa spormi zaoberal nižší súd.
Rozhodnutie prišlo krátko po tom, čo Najvyšší súd USA minulý mesiac zrušil podstatnú časť Trumpovej colnej agendy a konštatoval, že zákon o medzinárodných núdzových ekonomických právomociach (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA) neoprávňuje prezidenta zavádzať clá. Trumpova administratíva v piatok (27. 2.) požiadala o odklad až o štyri mesiace, kým sa spor o vrátenie ciel opäť dostane pred Americký súd pre medzinárodný obchod (U. S. Court of International Trade, CIT), odvolací súd pre federálny okruh to však zamietol. Trump využil zákon o núdzových právomociach z roku 1997 na zavedenie ciel voči desiatkam obchodných partnerov USA bez súhlasu Kongresu. Najvyšší súd označil tento krok za nezákonný s odôvodnením, že rozhodovanie o daniach a clách je vo výlučnej právomoci Kongresu.
Najvyšší súd nerozhodol o tom, či musí vláda vrátiť príjmy z ciel dovozcom. Záležitosť teraz musia posúdiť iné súdy, čo by mohlo viesť k rokom sporov. Podľa niektorých odborných odhadov by celková suma vrátených ciel mohla dosiahnuť až 175 miliárd dolárov (148,24 miliardy eur).
(1 EUR = 1,1805 USD)