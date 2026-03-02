Špeciálne charterové lety so slovenskými dovolenkármi, ktorí pre vojnový konflikt na Blízkom východe uviazli v Spojených arabských emirátoch (SAE) a Ománe, majú plánovaný prílet na Letisko M. R. Štefánika v Bratislave (BTS) v noci na utorok (3. 3.) a v utorok dopoludnia. Vyplýva to z informácií o letoch na webe bratislavského letiska.
Prvý z letov z Maskatu, hlavného mesta Ománu, mal priletieť do Bratislavy v pondelok o 22.25 h, ale podľa údajov na letiskovom portáli bude meškať. Očakávaný prílet je približne o polnoci. Ďalší mimoriadny let z Maskatu by mal priletieť v utorok predbežne o 10.45 h. Oba lety zabezpečuje dopravca Smartwings.
Generálna riaditeľka cestovnej kancelárie Satur Nora Fedorová v pondelok informovala, že ich klienti už sú v hoteli v Maskate, kam bezpečne prišli po 14-hodinovej ceste z Dubaja. „Tretieho marca o jednej (v noci) je plánovaný odlet z Maskatu do Bratislavy,“ priblížila. V Maskate je o tri hodiny viac ako na Slovensku.
„Ako prvej cestovnej kancelárii sa nám z tejto oblasti podarí dostať klientov späť na Slovensko. Pre nás je bezpečnosť našich klientov to najdôležitejšie, a to nehľadiac na náklady, ktoré nám z toho vznikajú. Či už je to za náš špeciálny let, ktorý sme zabezpečili, ako aj za všetky ostatné služby, pretože tieto náklady nám nenahradí nikto – ani štát, poisťovňa, ani žiadna iná spoločnosť,“ dodala Fedorová.
Medzi Slovákmi, ktorí sa vracajú domov, je aj tréner hokejovej reprezentácie Slovenska Vladimír Országh. Priamo z Ománu potvrdil, že Satur im zabezpečil hladký prechod z Dubaja, kde uviazli počas vypuknutia konfliktu. „Nielen nám, ale stovkám ďalších ľudí zabezpečili prevoz z Dubaja do Maskatu. Prevoz prebiehal štandardne, boli nejaké zdržania na hraniciach,“ informoval na sociálnej sieti. Podľa Országha sú v bezpečí v Ománe a už sa tešia domov. „Cestovná kancelária vybavila charterové lety, ak všetko pôjde podľa plánu, tak v noci by sme mohli letieť domov,“ dodal.