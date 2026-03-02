Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok v telefonických rozhovoroch s prezidentom Spojených arabských emirátov (SAE) Muhammadom bin Zájidom Ál Nahjánom a katarským emirom Tamímom bin Hamadom Ál Sáním vyzval na prímerie na Blízkom východe. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Kremeľ vo vyhlásení uviedol, že počas telefonátu s prezidentom SAE obaja lídri „zdôraznili potrebu okamžitého prímeria a návratu k politickému a diplomatickému procesu“. Putin tiež povedal, že je pripravený tlmočiť Teheránu obavy SAE týkajúce sa iránskych odvetných útokov a poskytnúť pomoc pri stabilizácii situácie v regióne.
Počas telefonátu s katarským emirom zase obaja lídri hovorili o obavách z „rizika rozšírenia konfliktu a nebezpečenstva“ vtiahnutia ďalších krajín, uviedol Kremeľ.
Putin, ktorý čelí izolácii zo strany Západu po invázii na Ukrajinu, sa snaží posilniť partnerstvá na Blízkom východe a udržiavať úzke vzťahy s Iránom aj monarchiami v Perzskom zálive, pripomenula AFP.
SAE boli sprostredkovateľom a hostiteľom rokovaní medzi ukrajinskou a ruskou delegáciou o mierovom návrhu podporovanom Spojenými štátmi a zároveň umožnili viaceré výmeny vojenských väzňov medzi oboma stranami.
Teherán je kľúčovým spojencom Moskvy a dodáva jej drony Šáhid, ktoré využíva vo vojne na Ukrajine.