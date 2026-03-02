Veľká Británia hovorí o ďalšom obmedzovaní sociálnych sietí pre deti. Tento krok autorít si získal priazeň organizácií na ochranu zdravia a života detí.
Opatrenie britskej vlády by mohlo priniesť obmedzenie prístupu detí k chatbotom s umelou inteligenciou (AI) a herným portálom. Ako približuje denník The Sun, ide o súčasť širšieho balíka opatrení zameraných na bezpečnosť na internete. Jeho súčasťou je aj zamedzenie prístupu detí na sociálne siete v nočných hodinách.
Opatrenie by tiež mohlo nariadiť technologickým firmám, aby obmedzili prístup používateľov k automatickému prehrávaniu a nekonečnému scrollovaniu na sociálnych sieťach.
Dobrý krok k zdraviu detí
Obmedzenie prístupu detí k sociálnym sieťam odporúčajú aj zdravotníci; Foto: mjovanovic/Shutterstock.com
Na návrh britskej vlády reagoval Chris Sherwood z neziskovej organizácie The National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC). Neziskovka sa venuje ochrane detí pred týraním.
Podľa Sherwooda je nevyhnutné, aby deti do 13 rokov nemali prístup k sociálnym sieťam. Rovnako volá po blokovaní zdrojov nebezpečného obsahu a obmedzení „dizajnových trikov“ na webových stránkach.
„Dokážeme to posúdiť, až keď vybudujeme bezpečnejšie, zdravšie a vekovo prijateľné online prostredie pre deti.“
Británia plánuje spustiť pilotný projekt, ktorý overí efektívnosť návrhu na vybraných rodinách a tínedžeroch, dodal The Sun.
Na Slovensku by mohol platiť vekový limit
O obmedzeniach sociálnych sietí pre deti sa hovorí aj na Slovensku. Ako informovala TASR, opozičné KDH predstavilo balík opatrení, ktorého cieľom je ochrániť deti pred negatívnymi vplyvmi digitálnych technológií.
KDH žiada zavedenie vekového limitu 16 rokov pre vstup na sociálne siete či zavedenie skríningu digitálnej závislosti v rámci pediatrických preventívnych prehliadok.
Slovenské deti podľa KDH čelia bezprecedentnej kríze duševného zdravia. Upozorňuje, že nadmerné používanie obrazoviek je priamo spojené s nárastom agresivity, depresií, úzkostí a porúch pozornosti.
Sociálne siete a ich vplyv na zdravie
Zdravotníci dlhodobo upozorňujú na negatívne následky používania sociálnych sietí, najmä u detí vo vývoji. Informuje o tom aj prestížna zdravotnícka klinika Mayo Clinic, ktorá poukazuje na niekoľko negatív:
- odvádzanie pozornosti od domácich úloh, cvičenia a rodinných aktivít,
- narúšanie spánku,
- prístup k zaujatým alebo nesprávnym informáciám,
- zdieľanie príliš súkromných informácií alebo klebiet,
- kontakt s predátormi s ďalšími možnými následkami,
- online šikanovanie, ktoré zvyšuje riziko úzkosti, depresie a ďalších psychických porúch.
Riziko používania sociálnych sietí sa podľa Mayo Clinic spája s niekoľkými faktormi, vrátane množstva času, ktoré na nich deti trávia. Zdravotníci preto odporúčajú obmedziť prístup detí k nim a podľa možností kontrolovať profily detí na sociálnych sieťach.