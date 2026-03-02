Polícia v súvislosti s aktuálnym vývojom bezpečnostnej situácie na Blízkom východe prijala preventívne bezpečnostné opatrenia.
Ich cieľom je zabezpečenie verejného poriadku a ochrana života, zdravia a majetku občanov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
Priblížila, že opatrenia polícia denne posudzuje a analyzuje. „Rovnako spolupracujeme s ďalšími bezpečnostnými zložkami štátu a sme pripravení operatívne reagovať,“ uviedla. Hovorkyňa nechcela podobu opatrení špecifikovať z taktického hľadiska.
Aj Česko posilnilo bezpečnostné opatrenia
Česko v reakcii na situáciu na Blízkom východe posilní bezpečnostné opatrenia v uliciach a na vytypovaných rizikových miestach.
Po rokovaní Bezpečnostnej rady štátu (BRS) to v pondelok oznámil český premiér Andrej Babiš. Zároveň avizoval, že ČR zorganizuje repatriačné lety do Egypta a Jordánska, pričom voľné miesta ponúkne iným krajinám, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Posilňujeme miesta, kde by sa teoreticky mohlo niečo stať, ale nie sú žiadne informácie od našich (spravodajských) služieb, že by niečo hrozilo. Určite však posilníme bezpečnosť aj v našich uliciach a okolo tých objektov. V tejto chvíli ale nie je žiadna indícia, že by mohol byť nejaký problém,“ povedal Babiš. Dodal, že ide napríklad o posilnenie policajných hliadok.
Za Slovákmi vyšlú vládny špeciál
Ministerstvo vnútra (MV) SR vykoná tento týždeň minimálne tri repatriačné lety na Blízky východ.
Okrem dvoch letov do jordánskeho Ammánu poletí vládny špeciál aj do ománskeho Maskatu. Na sociálnej sieti o tom informoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
„Prvá rotácia odlieta z Bratislavy zajtra (v utorok 3. marca) o 8.10 h miestneho času smerom do Ammánu v Jordánsku. Návrat na Slovensko je plánovaný o 15.00 h miestneho času z letiska Queen Alia International Airport,“ uviedol minister.
Spojené štáty a Izrael v sobotu (28. 2.) spustili koordinované letecké a raketové údery na iránske vojenské a strategické ciele. Patrili k nim aj sídla predstaviteľov vedenia krajiny v Teheráne. Explózie hlásili aj v ďalších mestách vrátane Komu, Isfahánu a Kermánšáhu.
Irán reagoval masívnymi odvetnými raketovými a dronovými útokmi na ciele v Izraeli a na americké vojenské zariadenia vo viacerých krajinách Blízkeho východu.