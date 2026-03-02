Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) založilo pred niekoľkými mesiacmi štátnu firmu MIRRI Developments, ktorá zatiaľ nemá žiadne výsledky, minula však už viac ako 700.000 eur.
Podozrivý je aj predmet jej podnikania, ktorý nijako nesúvisí s činnosťou MIRRI, vyhlásila v pondelok opozičná poslankyňa Národnej rady (NR) SR Veronika Remišová (Hnutie Slovensko - Za ľudí). Minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý) by mal podľa nej vysvetliť dôvod existencie tejto spoločnosti. Zároveň podáva podnet na Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ), aby preveril jej hospodárenie.
„Čudná náplň“ MIRRI Developments
Remišová konštatovala, že MIRRI Developments má „veľmi čudnú náplň“, venuje sa totiž stavebníctvu a realitám. „Keby ste chceli vedieť, čo štátna firma urobila, tak nenájdete, pokiaľ ide o výsledky, absolútne nič. Ale čo je ešte viac zarážajúce, že táto štátna firma už stihla za pár mesiacov vyhodiť z okna v podstate viac ako 700.000 eur,“ vyčíslila poslankyňa.
Osobitne poukázala na zmluvu, ktorú štátna spoločnosť uzatvorila s realitnou kanceláriou na poradenstvo za 258.000 eur. „Toto poradenstvo sa má týkať realitného biznisu. A ja sa pýtam, načo je ministerstvu, ktoré sa venuje alebo sa má venovať informatizácii alebo eurofondom, prípadne regionálnemu rozvoju, poradenstvo v oblasti realitného biznisu?“ spýtala sa Remišová. Kritizovala tiež fakt, že základné imanie spoločnosti štát navýšil už na 30 miliónov eur, ktoré môžu chýbať v rozpočte.
Migaľ pritom podľa nej zlyháva v základných činnostiach, ktorým sa má jeho rezort venovať. Čerpanie eurofondov je slabé, informatizácia kolabuje a proti ministrovi alebo ministerstvu sa vedú trestné stíhania, vyhlásila opozičná poslankyňa. „Žiadame ministra, aby zverejnil výstupy z týchto ´konzultačných služieb´. Aké sú teda výstupy za tých 258.000 eur? Zároveň podávame podnet na NKÚ, aby preveril hospodárenie firmy,“ doplnila.