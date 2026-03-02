Nejde len o skrátenie času v lietadle či šport. Tenisová loptička vám v lietadle poslúži aj ako masážna pomôcka.
Čaká vás cesta lietadlom alebo dlhé sedenie v autobuse? S mnohými problémami, ktoré s tým môžu súvisieť, si poradí tenisová loptička. Ako píše magazín Metro, športová pomôcka je užitočná všade tam, kde treba uvoľniť svaly alebo zmierniť bolesť.
Pomôže svalom aj krvi
Tenisová loptička vie v prípade núdze poslúžiť ako masážny nástroj – a nielen to. Jemná masáž stehien, nôh a ramien takisto zlepšuje krvný obeh pri dlhej nečinnosti na sedadle.
Tenisová loptička poslúži pri dlhých letoch ako masážna pomôcka. V batožine vám navyše nezaberie veľa miesta; Foto: pixabay.com
Pre Metro sa vyjadrila aj osteopatka a spánková terapeutka Tracy Hanniganová. Tá radí, ako použiť tenisovú loptičku aj na masáž miest, na ktoré nedosiahnete:
„Dobrý tip je nájsť uterák, vložiť doň loptičku a rolovať ju v ňom ako párok... Tenisová loptička je malá a ľahká a pomôže vám zatlačiť na miesta, na ktoré nedosiahnete.“
Zmierniť stuhnutie svalov a bolesť pomáha aj mierny strečing. Na uvoľnenie svalov krku prejdite bradou z jednej strany ramien na druhú a jemne pomasírujte krk. Kríže si zas ponaťahujete prekročením nôh v sede a natiahnutím sa smerom k chodidlám.
Pomôže aj s chrápaním
Britská Národná zdravotná služba (NHS) zverejnila niekoľko tipov, ako si pomôcť s častým spánkovým problémom – chrápaním. Tenisová loptička sa už štandardne spomína ako skvelý nástroj, ktorý vie pomôcť.
Pri chrápaní je totiž podľa zdravotníkov prospešný spánok na boku. Aby ste sa v noci vyhli ležaniu na chrbte, odporúča sa prišiť alebo prilepiť loptičku na chrbtovú časť pyžama. Telo tak počas spánku zareaguje na tlak a zmení spánkovú polohu.
