Rozhodnutie letiska vyvolalo u používateľov sociálnych sietí vlnu nevôle.
Medzinárodné americké letisko Tampa International Airport (TPA) oznámilo zmenu dress code pre cestujúcich. Urobilo to v príspevku na sociálnej sieti X, ktorý u jej používateľov vyvolal vlnu nevôle.
Videli sme dosť, máme toho dosť
TPA v príspevku uvádza, že po predchádzajúcom zákaze nosenia nazúvacích šľapiek „kroksov“ pristupuje k zákazu nosenia pyžama.
„Videli sme dosť, máme toho dosť. Nastal čas na zákaz nosenia pyžama na Tampa International Airport.“
Letisko priznáva, že u niektorých môže toto rozhodnutie viesť k nesúhlasným reakciám. Svojim zákazníkom však odkazuje, že „v nich verí“.
February 26, 2026
Krok má podľa všetkého viesť k tomu, aby sa z TPA stalo „prvé letisko bez kroksov a pyžama na svete“.
A čo meškajúce lety?
Reakcie komentujúcich na sociálnej sieti X pravdepodobne nikoho neprekvapili. Hoci časť cestujúcich chváli rozhodnutie TPA a vníma ho ako možnosť vrátiť sa k cestovaniu v šatách a oblekoch, ako bolo zvykom v 20. storočí, iní pripomínajú naliehavejšie problémy letovej prevádzky.
„Tampa Airport zakázali kroksy. Teraz pyžamá. Kým mne tu 4 hodiny mešká let, vy sa rozprávate o pyžamách,“ napísal používateľ s prezývkou Sushil.
Používateľka Ashley letisku pripomenula podľa nej žalostný stav verejných toaliet. „Nemohli by ste sa radšej sústrediť na čistenie toaliet a urýchlenie nastupovania do lietadiel?“ pýta sa.
Používateľka Angela zas žiada, aby sa aerolinka viac starala o pohodlie cestujúcich ako o to, čo majú oblečené. „Predtým, ako ľuďom zakážete komfortné oblečenie, skúste im spríjemniť cestovanie,“ napísala v komentári.
Skončia aj rifle v lietadlách?
Okrem kroksov a pyžama by mohli zakázať aj rifle v lietadlách; Foto: Oleg Elkov/Shutterstock.com
Oznam TPA nasleduje podobnú výzvu írskeho prepravcu Ryanair, ktorým často cestujú aj Slováci. Ten začiatkom roka 2026 zverejnil na TikToku video, v ktorom požiadal cestujúcich, aby necestovali v rifliach.
„Prestaňme v roku 2026 cestovať v rifliach,“ píše sa vo videu s pristávajúcim lietadlom. Spoločnosť nijako bližšie nevysvetlila túto svoju požiadavku.