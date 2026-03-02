Opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vyzvalo vládu SR, aby bezodkladne zvolala Bezpečnostnú radu SR a vyhodnotila riziká konfliktu v oblasti Perzského zálivu pre slovenskú ekonomiku a domácnosti.
Hnutie zároveň vyzvalo premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby odvolal ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD). Predstavitelia KDH to uviedli v pondelok na tlačovej konferencii.
„Osobitne treba vyhodnotiť riziká, ktoré budú spojené s týmto konfliktom na ekonomiku Slovenskej republiky a na peňaženky našich občanov,“ uviedol podpredseda KDH Viliam Karas. Ceny ropy sa výrazne zvýšili, a hrozí aj zablokovanie Hormuzského prielivu, cez ktorý prechádza významná časť svetového obchodu s ropou a plynom.
Karas kritizoval premiéra Roberta Fica za okamžité nezvolanie bezpečnostnej rady. „Premiér nasadne po tlačovke do vládneho lietadla a nechá sa odviezť na výlet rozdávať karafiáty,“ uviedol.
Finančný expert KDH Jozef Hajko poukázal na to, že konflikt zastihol Slovensko vo veľmi nepríjemnej ekonomickej a finančnej situácii. V oblasti energetiky upozornil na to, že Slovensko si podľa neho doteraz nezabezpečilo diverzifikáciu zdrojov ropy. „Slovensku nehrozí len to, že bude mať vysoké ceny benzínu a nafty, ale hrozí aj to, že doslova nebude mať ropu. Tam sa môžeme dostať,“ povedal.
Hajko zároveň označil stav verejných financií za mimoriadne vážny. „Ak sa tu nebudú prijímať nejaké vážne opatrenia a nielen populistická politika, ktorú tu vidíme, tak skutočne Slovensko skĺzne na grécku cestu bankrotu,“ vyhlásil.
Podľa KDH sa verejné financie neozdravujú a deficit zostáva každoročne na podobnej úrovni. „Žiadne ozdravovanie sa nedeje, sme stále v rovnakom probléme,“ uviedol Hajko s tým, že zadlženie krajiny sa má budúci rok priblížiť k hranici 100 miliárd eur. Tvrdí, že ak by vláda prijala riadne konsolidačné opatrenia skôr, nemusela by pripravovať ďalšie balíky.
KDH deklarovalo, že riešením je konsolidácia postavená na úsporách štátu. „Vláda musí konečne urobiť taký balík, že začne šetriť na sebe,“ zdôraznil Hajko.
Hnutie preto predložilo päť návrhov uznesení, ktoré sa týkajú napríklad centralizovaného nákupu energií, znižovania energetickej náročnosti budov, obmedzenia nákupu služobných vládnych áut do výšky 40.000 eur či dôsledného čerpania eurofondov. O návrhoch by sa malo rokovať na marcovej schôdzi.