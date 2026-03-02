Strana Sloboda a Solidarita (SaS) rozšírila trestné oznámenie na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) pre zastavenie dodávok tzv. havarijnej elektriny na Ukrajinu.
Liberáli k trestnému oznámeniu pridali zhruba štyristo strán s podpismi takmer 14.000 ľudí, ktorí ho podpísali. Predseda SaS Branislav Gröhling o tom v pondelok informoval s tým, že dali možnosť všetkým občanom, aby sa pod trestné oznámenie podpísali.
„Pod trestné oznámenie sa podpísalo 13.703 ľudí do dnešného dňa. Je to najväčšie trestné oznámenie občanov Slovenska na Roberta Fica,“ povedal Gröhling. Podľa neho týmto ľuďom nie je jedno, ako sa premiér správa, kam vedie našu krajinu a stotožnili sa s trestným oznámením.
Šéf SaS pripomenul, že trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru SR podali 24. februára hlavne preto, že podľa nich existujú závažné podozrenia zo šírenia poplašnej správy, zo zneužívania právomocí verejného činiteľa, z vlastizrady, teroristického útoku, neľudskosti.
„Som veľmi rád, že ľudia našli v sebe odvahu, pretože odvahu nemôžeme hľadať iba každé štyri roky a ochraňovať demokraciu v rámci parlamentných volieb. Musíme za ňu bojovať každý jeden deň,“ dodal Gröhling.